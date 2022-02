Sanremo 2022, seconda serata: scaletta, ordine di uscita dei cantanti e ospiti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) seconda serata del Festival di Sanremo2022: la scaletta, l’ordine di uscita dei cantanti e gli ospiti di mercoledì 2 febbraio. Amadeus sarà affiancato dalla co-conduttrice Lorena Cesarini. Super ospiti Checco Zalone e Laura Pausini. Salta Luca Argentero. La prima serata della 72esima edizione ha fatto il boom di ascolti: 10.911.000 telespettatori con uno share pari al 54,70% chiudendo all’1.11 contro gli 8.363.000 per il 46,6% del 2021 e i 10.058.000 per il 52,2% di share di Sanremo 2020. Sui social superati i dati di un anno fa con poco meno di 6 milioni di interazioni in 24 ore. Sanremo2022: l’ordine di uscita dei ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022)del Festival di: la, l’dideie glidi mercoledì 2 febbraio. Amadeus sarà affiancato dalla co-conduttrice Lorena Cesarini. SuperChecco Zalone e Laura Pausini. Salta Luca Argentero. La primadella 72esima edizione ha fatto il boom di ascolti: 10.911.000 telespettatori con uno share pari al 54,70% chiudendo all’1.11 contro gli 8.363.000 per il 46,6% del 2021 e i 10.058.000 per il 52,2% di share di2020. Sui social superati i dati di un anno fa con poco meno di 6 milioni di interazioni in 24 ore.: l’didei ...

