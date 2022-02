Sanremo 2022 | quello che forse vi siete persi della prima serata

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La72esima edizione del Festival diè scivolata via con leggerezza e senza grossi intoppi (a parte qualche problema di audio all’inizio), con un Amadeus che si commuove subito dopo il suo ingresso dalla scalinata guardando l’Ariston finalmente gremito dal pubblico. Al suo terzo anno di conduzione è apparso più rilassato e sciolto, pronto a fronteggiare le ore di diretta con una carica nuova data proprio dalla presenza delle persone in sala e dallo sguardo sempre fieromoglie seduta di fronte a lui infila con il figlio Josè. Lasi è conclusa con notevole anticipo rispetto alle passate edizioni, ma ha saputo regalare momenti che resteranno indimenticabili. Scopri com’è andata la...

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - ascoltaisilenzi : #Sanremo2022 top Sanremo 2022 - La Rappresentante di Lista canta ‘Ciao ciao’ - Emanuele4Music : Ascolti tv di martedì 1 febbraio 2022: Festival di Sanremo 2022, Poveri ma ricchissimi | Dati Auditel… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Cronache semiserie del nostro inviato molto speciale La prima puntata del Festival disi chiude alle 1.10 di notte, come da scaletta. La cerimonia è filata liscia, nessun intoppo, pochi ...Nel 2021 invece era stato escluso sia dalla giuria diGiovani, che dalla competizione dei 'Big'. Una decisione che aveva scatenato le proteste della artista: 'Se Amadeus dovesse annunciare ...SANREMO – È iniziato con uno sketch come consuetudine pieno di ironia il primo ingresso dello showman Fiorello, tornato sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus per il 72esimo Festival di Sanremo. Il ...Sul palco dell’Ariston Fiorello racconta come ha conosciuto il padre di Matteo Berrettini, quando era più giovane. Fiorello non ha deluso il pubblico del Festival e già la primissima sera ha regalato ...