Sanremo 2022 | prima serata | Fiorello scatenato al fianco di Amadeus | emozioni per il ritorno all’Ariston dei Maneskin | la classifica dei primi 12 Big

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Unvisibilmente emozionato ha dato ufficialmente inizio alladel Festival di. L’edizione numero 73, la terza condotta dallo showman, nonché la seconda minacciata dalla pandemia. Commosso,ha ricordato la platea vuota dello scorso anno, rivolgendo parole affettuose al pubblico presente in sala e all’orchestra. Dopo i saluti di rito, il Festival è entrato nel vivo con la presentazione dei12 big in gara. Ad aprire le danze Achille Lauro con “Domenica”. Nessun costume per il cantautore veronese, ma una trovata scenica che comunque si è fatta notare. Il cantante infatti si è presentato con indosso solo un paio di pantaloni neri di pelle, a petto e piedi nudi. Dopo i quadri d’autore messi in scena lo scorso anno, Lauro ...