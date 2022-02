Sanremo 2022: ma dov’è Beppe Vessicchio? Il mistero si infittisce… (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una grande assenza questa sera durante la seconda serata di Sanremo 2022, Beppe Vessicchio non c’è! Il web sta impazzendo, ma dov’è finito il direttore d’orchestra più famoso d’Italia? Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una grande assenza questa sera durante la seconda serata dinon c’è! Il web sta impazzendo, mafinito il direttore d’orchestra più famoso d’Italia? Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - iamesse__ : RT @Figliadinessun0: #Sanremo2022 PER ME IL VINCITORE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2022 È RAGADI CON “POCO RICCO” - AndreaGuerra84 : RT @oss_romano: #2febbraio Non c’è stato nella storia un messaggio più trasgressivo di quello del Vangelo. Il nostro direttore @monda66 'ri… -