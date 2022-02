Sanremo 2022 | le musiciste d’orchestra vestono gli abiti da sposa di Atelier Emé

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La 72esima edizione del Festival diha finalmente avuto inizio. Durante la prima serata della kermesse – trasmessa l’1 febbraio – il pubblico ha avuto modo di ascoltare le prime canzoni in gara e ammirare gli splendidi outfit di cantanti, conduttori e ospiti della trasmissione. A stupire il pubblico sono stati anche i meravigliosi outfit sfoggiati dalle coriste e dalleche, per l’occasione, hanno indossato deglidafirmatiEmé. Il brand italiano di alta moda, specializzato in vestiti da cerimonia, ha scelto per loro delle splendide creazioni appartenenti appunto alla collezione “”. Vestiti raffinati e glamour disponibili in tutte le loro boutique. Il look scelto per le coriste è un robe de ...