Sanremo 2022 | Laura Pausini canta ‘Scatola’ La presentazione aveva scatenato l’ironia del web | “Che ansia” | “Samara”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Billboard 3D dalla presenza a dir poco dirompente posizionati in tutto il mondo, da New York a Roma. Cosìha scelto di presentare il suo nuovo singolo “Scatola” e lo ha fatto in grande stile.sarà presente anche sul palco di. Ma non tutti hanno apprezzato la scelta pubblicitaria della superstar nostrana e in molti hanno fatto ironia: nel video postato da Trash Italiano i commenti sono tanti. “Un po’ inquietante”, “Ma che, ma che è sta roba?”, “Cucù”, ” Gli americani staranno pensando ‘ma non bastava la pandemia a farci ca*are sotto?'”, “Quando vuoi copiare Salmo ma non ci riesci”, “”, “Senza offesa, ma che cazz è?”. In molti si chiedono poi se sia proprio. Certo che è lei, e ...