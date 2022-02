Sanremo 2022 | la seconda serata | tra commozione | energia ed emozioni forti

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ladella 72esima edizione del Festival disi presenta già emozionante dai primi istanti; reduce dal successo della prima, che ha raggiunto un risultato storico con picchi di 16milioni di spettatori, anche il secondo appuntamento si prospetta essere dello stesso tenore. Ladel 2 febbraio si apre con commovente e sentito ricordo di Monica Vitti, l’attrice scomparsa oggi “una delle più grandi attrici della storia del cinema“, come ha dichiarato Amadeus. “Noi ameremo per sempre l’indimenticabile Monica Vitti“, aggiunge il conduttore. E dopo il ricordo dell’attrice si entra nel vivo della gara. Asi entra nel vivo della gara Il primo artista in gara è il talento che proviene dall’ultima edizione di Amici: Sangiovanni. Giovane, fresco e pieno di ...

, il monologo in lacrime di Lorena Cesarini contro il razzismo: "Per molti resto nera" Dopo l'annuncio di Amadeus, "a 34 anni - racconta l'attrice sul palco dell'Ariston - scopro che non ...Con Cattelan e Mika alla conduzione Momento di grande spettacolo per l'annuncio dei conduttori dell'Eurovision Song Contest sul palco di. Il set inizia con Laura Pausini che intona il nuovo singolo 'Scatola', scritto per lei da Madame. "Anche stasera mi sono emozionata. È veramente un colpo al cuore", dice Laura, spiegando ...(Adnkronos) - "Per qualcuno non sono italiana. Io sono nera". Chi è Lorena Cesarini, l'attrice che scuote il Festival di Sanremo 2022 con un monologo sul razzismo? 34 anni, attrice nata a Dakar e ...Michele Bravi, il cantante ventottenne vincitore della settima edizione di X Factor Italia, è tornato sul palco di Sanremo 2022 con una ballad romantica dal titolo Inverno dei fiori in cui la poesia ...