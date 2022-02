Sanremo 2022, la prima serata fa il boom d’ascolti: crescita rispetto allo scorso anno (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gli ascolti di martedì 1 febbraio Sanremo 2022 da record, almeno dopo la prima serata. A prescindere dai dati, come dice qualcuno “Perché Sanremo è Sanremo”. La terza edizione condotta da Amadeus, anche direttore artistica ottiene un risultato, forse non preventivatile alla vigilia. In onda us Rai 1 la 72° Festival di Sanremo, in onda dalle 21:23 alle 1:12, ha conquistato 10.911.000 spettatori pari al 54.7% di share preceduto dall’anteprima Sanremo Start dalle 20:51 alle 21:19 a 12.234.000 spettatori e il 44.18%. Nel dettaglio, la prima parte dalle 21:23 alle 23:38 è vista da 13.805.000 spettatori con il 54.51% di share, mentre la seconda parte dalle 23:43 alle 1:12 è seguita da 6.412.000 spettatori con il 55.42%. Una ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gli ascolti di martedì 1 febbraioda record, almeno dopo la. A prescindere dai dati, come dice qualcuno “Perché”. La terza edizione condotta da Amadeus, anche direttore artistica ottiene un risultato, forse non preventivatile alla vigilia. In onda us Rai 1 la 72° Festival di, in onda dalle 21:23 alle 1:12, ha conquistato 10.911.000 spettatori pari al 54.7% di share preceduto dall’anteStart dalle 20:51 alle 21:19 a 12.234.000 spettatori e il 44.18%. Nel dettaglio, laparte dalle 21:23 alle 23:38 è vista da 13.805.000 spettatori con il 54.51% di share, mentre la seconda parte dalle 23:43 alle 1:12 è seguita da 6.412.000 spettatori con il 55.42%. Una ...

