Sanremo 2022, il vescovo attacca Achille Lauro: 'Ha deriso e profanato i segni sacri' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) TGCOM24 riporta lo sfogo del prete, che ha dichiarato: '(Achille Lauro) Ha purtroppo confermato la brutta piega che, ormai da tempo, ha preso questo evento canoro e, in generale, il mondo dello ... Leggi su notizie (Di mercoledì 2 febbraio 2022) TGCOM24 riporta lo sfogo del prete, che ha dichiarato: '() Ha purtroppo confermato la brutta piega che, ormai da tempo, ha preso questo evento canoro e, in generale, il mondo dello ...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Ale9ssandra : L'Osservatore romano risponde a Fiorello che chiedeva cosa pensassero della performance di Achille Lauro… - pellicanus : RT @ilfattoblog: FRIDAYS FOR FUTURE 'Non è la prima volta che Eni cerca di presentarsi come un’azienda sostenibile, sfruttando spazi ed ev… -