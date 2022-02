Sanremo 2022 | gli smokey eyes liquidi di Damiano raccontati da chi li ha creati

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Extra bold e con una spolverata di glitter, lo sguardo diè stato amplificato dalla sua emozione. Un dettaglio non da poco per rendere ancora più perfetto questo trucco genderless, in cui gli occhi più sono vissuti e più affascinano. Abbiamo raggiunto la creatrice del look, la pro make-up artist Chantal Ciaffardini, per farci raccontare come li ha realizzati