Sanremo 2022: Giovanni Truppi, esordio al Festival (con il suo pianoforte tagliato) (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Debutto sul palco dell’Ariston per l’artista napoletano, con la ballad Tuo padre, mia madre, Lucia, che è il nome di sua figlia. Dal sogno di diventare un portiere (non di calcio) all’amore per la sua città («gli sono debitore»), fino al celebre strumento che ha segato «per comodità» (e che porterà nella serata delle cover) Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Debutto sul palco dell’Ariston per l’artista napoletano, con la ballad Tuo padre, mia madre, Lucia, che è il nome di sua figlia. Dal sogno di diventare un portiere (non di calcio) all’amore per la sua città («gli sono debitore»), fino al celebre strumento che ha segato «per comodità» (e che porterà nella serata delle cover)

