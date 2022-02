Sanremo 2022, ecco perché Gianni Morandi ha urlato ‘FantaSanremo’ sul palco del Teatro Ariston (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ha gridato “FantaSanremo”, ha dato il cinque ad Amadeus: è lui l’idolo del fenomeno web legato alla kermesse musicale. Di chi stiamo parlando? Gianni Morandi. Se non fosse per l’età sul documento d’identità, potrebbe essere benissimo uno degli idoli del teenager. Anzi, lo è. Lo testimonia il commento di un utente su Twitter: “A me sta cosa fa piangere: il fatto che un’artista come lui, a quell’età, si metta a disposizione dei fan, di ragazzi, per un gioco, boh la trovo la cosa più bella del mondo. Lui (Gianni Morandi, ndr) è una persona speciale“, ha scritto la ragazza pubblicando lo screenshot della conversazione tra l’account di FantaSanremo e il cantante di Monghidoro. Per chi non lo sapesse, FantaSanremo è una sorta di Fantacacio ma legato, appunto, all’evento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ha gridato “Fanta”, ha dato il cinque ad Amadeus: è lui l’idolo del fenomeno web legato alla kermesse musicale. Di chi stiamo parlando?. Se non fosse per l’età sul documento d’identità, potrebbe essere benissimo uno degli idoli del teenager. Anzi, lo è. Lo testimonia il commento di un utente su Twitter: “A me sta cosa fa piangere: il fatto che un’artista come lui, a quell’età, si metta a disposizione dei fan, di ragazzi, per un gioco, boh la trovo la cosa più bella del mondo. Lui (, ndr) è una persona speciale“, ha scritto la ragazza pubblicando lo screenshot della conversazione tra l’account di Fantae il cantante di Monghidoro. Per chi non lo sapesse, Fantaè una sorta di Fantacacio ma legato, appunto, all’evento ...

