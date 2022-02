Sanremo 2022 | diretta | ovazione dell' Ariston per Monica Vitti Checco Zalone e Laura Pausini superospiti

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Amadeus conduce la seconda serata del Festival dicon Lorena Cesarini, attrice rivelazionea serie "Suburra". Sul palcogli altri 13 big in gara:...

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Matteo Romano è tra i più giovani tra i cantanti in gara a. Di anni ne ha solo 19 e deve buona parte del suo successo ai social , dove ha cominciato a pubblicare i video di cover registrati nella sua camera durante il lockdown del 2020. E' qui ...Genova " Dopo il grande successo di ascolti della prima serata, il 72esimo Festival della canzone italiana prosegue questa sera con una scaletta fitta di ospiti prestigiosi e con tredici artisti in ...Le Vibrazioni tornano protagonisti al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Tantissimo” che segnerà una nuova possibilità di confronto. Erano stati presenti già nel 2020 con il quarto posto grazie ...Luca Argentero non salirà sul palco dell'Ariston. L'attore doveva essere ospite del Festival di Sanremo, ma un grave lutto ha colpito Cristina Marino ...