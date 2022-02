Sanremo 2022 | da Nilla Pizzi al grafene di Fiorello | 70 anni di polemiche

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Patry_P_ : RT @framarin: Continua... #Sanremo2022: i migliori influencer 1/2/22 @FantaSanremo @Cinguetterai @HuertDeAuteuil @heythereelena @believeinm… - LorenzoFracassa : RT @OfficialASRoma: ?? Noemi, Blanco e non solo: il lato giallorosso di #Sanremo2022 ???? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Genova " Dopo il grande successo di ascolti della prima serata, il 72esimo Festival della canzone italiana prosegue questa sera con una scaletta fitta di ospiti prestigiosi e con tredici artisti in ...Le pagelle della seconda serata di: i voti ai cantanti. Sono la cosa più attesa di ogni Festival che si rispetti. E anche non si sottrae. Quindi canzone dopo canzone, assegneremo i voti a tutti e 13 i cantanti che si ...Lorena Cesarini sarà la co-conduttrice che affiancherà Amadeus nella seconda serata del 2 febbraio 2022. Gli ospiti saranno Laura Pausini, e per la prima volta al teatro Ariston, Checco Zalone. Il sec ...Dopo il trionfo dello scorso anno con “Zitti e buoni”, i Maneskin sono tornati sul palco dell’Ariston da ospiti internazionali ...