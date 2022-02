Sanremo 2022 | chi sono Hu e Highsnob che Fedez ha trascinato in tribunale | “La nostra canzone è l’ultima che Amadeus ha ascoltato e la prima che ha scelto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) “” segna il ritorno in gara di numerosi big della musica italiana ma, come per ogni edizione, spazio anche ad artisti meno popolari, non per questo meno meritevoli. “Chie Hu?“, si saranno chiesti tanti spettatori dopo lo svelamento del cast dial Tg1.è Michele Matera, spezzino d’azione ma nato ad Avellino, Hu è Federica Ferracuti, cantautrice, produttrice e polistrumentista marchigiana. In Riviera portano un brano dal titolo “Abbi cura di te“, una riflessione sulle sensazioni e i sentimenti che ruotano intorno alla fine dolorosa di un grande amore. Nomi d’arte nati tempo fa. Hu viene dalla cultura egizia, nome di una divinità senza identità sessuale, secondo il pensiero egizio dava agli uomini facoltà di pensiero e parola. ...