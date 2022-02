Sanremo 2022 | Achille Lauro accusato di blasfemia dopo il battesimo in diretta VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)l'esibizione di, che si è battezzato in, sono stati in molti ad accusarlo dici è cascato di nuovo ae questa volta ha fatto arrabbiare anche le altissime sfere che l'hannodi. Non c'entra niente la seminudità, a fare scalpore è stato il "" in, che ha attirato le ire del Vescovo di Ventimiglia-in primis e non solo. Ieriè stato il primo artista a salire sul palco del Festival di, il cantante ha presentato il brano 'Domenica' ...