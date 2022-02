Sangiovanni | chi è? Biografia | età | vero nome e fidanzata del cantante

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Venuto alla ribalta grazie ad Amici di Maria De Filippi,è in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Farfalle. La sua carriera, anche se iniziata da poco, gli ha già portato grandi soddisfazioni. Scopriamo chi è,, età,del, chi è? Chi è? In pochi non sanno rispondere a questa domanda. E’ diventato famoso grazie ad Amici di Maria De Filippi, dove non ha trionfato ma ha comunque riscosso grandi apprezzamenti. Si è avvicinato al mondo della musica quando era ancora un bambino. A sedici anni ha deciso di fare sul serio e ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni. Ha scelto il suod’arte, suggerito da sua madre che gli diceva che non aveva “la faccia ...