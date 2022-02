San Felice Circeo | torna il Vax-Tour per i cittadini di nazionalità indiana

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) A Sanil Vax-per idi origine. Le giornate destinate alle vaccinazioni saranno il 3 e 5 febbraio, presso la tensostruttura di Borgo Montenero in via Giacomo Matteotti s.n.c. A partire dalle 9, saranno disponibili 350 dosi booster di Moderna e 100 prime dosi Johnson & Johnson. Non è richiesta la prenotazione. Le persone senza permesso di soggiorno o sprovviste di Tessera Sanitaria potranno mostrare il passaporto, un documento di identificazione o un documento dello Stato di provenienza.