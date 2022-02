Samanta Chiodini, morta a 48 anni l’autrice tv. Aveva raccontato la sua malattia per la fondazione Airc (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Samanta Chiodini è morta pochi giorni prima di compiere 49 anni: celebre autrice Tv, era malata da tempo. Aveva raccontato il cancro al seno lo scorso ottobre nel podcast “Tits up”, letteralmente “petto in fuori”, realizzato con fondazione Airc. Chiodini ha lavorato per molti anni come autrice televisiva con Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”, a “Caduta Libera” con Gerry Scotti e ad “Almanacco di Bellezza” su Classica Tv con Piero Maranghi. Con Daniele Bellasio e Gianni Riotta ha ideato e curato il premio di Giornalismo “Premio Subito”. Ha anche curato il bestseller “L’educazione delle fanciulle”, di Luciana Littizzetto e Franca Valeri, pubblicato da Einaudi Stile Libero nel 2011. Su Twitter la ricorda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022)pochi giorni prima di compiere 49: celebre autrice Tv, era malata da tempo.il cancro al seno lo scorso ottobre nel podcast “Tits up”, letteralmente “petto in fuori”, realizzato conha lavorato per molticome autrice televisiva con Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”, a “Caduta Libera” con Gerry Scotti e ad “Almanacco di Bellezza” su Classica Tv con Piero Maranghi. Con Daniele Bellasio e GiRiotta ha ideato e curato il premio di Giornalismo “Premio Subito”. Ha anche curato il bestseller “L’educazione delle fanciulle”, di Luciana Littizzetto e Franca Valeri, pubblicato da Einaudi Stile Libero nel 2011. Su Twitter la ricorda ...

