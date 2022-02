Salvini lancia il ' Partito Repubblicano' | Bianco Liberal Pd | ' Lasci perdere quel nome e usi ' conservatore' '

Advertising

Linkiesta : La stravagante idea americana di #Salvini e il partito nazional golpista Salvini lancia l’idea del modello di Part… - SimoneGramigni : @M_gabanelli Lo spiego io. Salvini da piccolo opportunista quale è, guarda sempre prima in che direzione va la foll… - MassimodeFavari : RT @Miti_Vigliero: 'La stravagante idea americana di Salvini e il partito nazional golpista Lancia modello di Partito repubblicano Usa non… - Miti_Vigliero : 'La stravagante idea americana di Salvini e il partito nazional golpista Lancia modello di Partito repubblicano Us… - misiagentiles : RT @Linkiesta: La stravagante idea americana di #Salvini e il partito nazional golpista Salvini lancia l’idea del modello di Partito repub… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini lancia

... specie per il fatto che il Partito Repubblicano americano non è esattamente un esempio vincente in questo momento storico post - Trump: "Sinceramente non so se Matteoabbia sentito parlare ...Nel 2019è sembrato davvero ad un passo dal fare il burraco. Fin quando il Movimento 5 Stelle ha deciso di defenestrarlo e di fare il ribaltone col PD. E insieme hanno cercato di legiferare ...Prima alza le polemiche, poi fa un post polemiche per lamentarsi delle polemiche lanciando nuove polemiche. Non è una supercazzola, ma è la sintesi del comportamento delle ultime 24 ore di Matteo ...La frattura con Giorgia Meloni si fa sempre più evidente e insanabile e per rispondere, Matteo Salvini vuole (di nuovo) cambiare pelle: la Lega si trasformerebbe, nelle visioni del suo Capitano, in ...