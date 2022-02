Salvini insiste per federarsi. Ma Forza Italia detta le condizioni. Il leader della Lega ha il sostegno del consiglio federale. Frenano gli azzurri: Prima il Carroccio entri nel Ppe (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un claque per fingere che non sia successo niente. E tirare dritto alla guida della Lega, ricevendo il compito di “costruire un’alleanza alternativa alla sinistra”, come recita la nota finale. Matteo Salvini incassa, come era prevedibile, il sostegno unanime al consiglio federale del partito. In questo modo è stata messa un po’ di polvere sotto il tappeto dopo la disastrosa settimana che ha portato alla rielezione di Sergio Mattarella. Il Papeete bis Salviniano. Sul tavolo restano comunque molti problemi, a cominciare dalla tenuta del centrodestra. Giorgia Meloni ha lanciato un altro missile contro il fortino legista. IL SILURO. “I partiti che sostengono questo governo sono impegnati a dar vita ad alleanze e federazioni del tutto innaturali pur di sopravvivere”, ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un claque per fingere che non sia successo niente. E tirare dritto alla guida, ricevendo il compito di “costruire un’alleanza alternativa alla sinistra”, come recita la nota finale. Matteoincassa, come era prevedibile, ilunanime aldel partito. In questo modo è stata messa un po’ di polvere sotto il tappeto dopo la disastrosa settimana che ha portato alla rielezione di Sergio Mattarella. Il Papeete bisano. Sul tavolo restano comunque molti problemi, a cominciare dalla tenuta del centrodestra. Giorgia Meloni ha lanciato un altro missile contro il fortino legista. IL SILURO. “I partiti che sostengono questo governo sono impegnati a dar vita ad alleanze e federazioni del tutto innaturali pur di sopravvivere”, ha ...

