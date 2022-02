Salvini e l’Elefantino nella stanza Parla Norquist

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un partito repubblicano? Si può fare. Groverha un paio di consigli non richiesti per Matteo. Il leader della Lega vuole rimettere insieme i cocci del centrodestra – imploso durante le elezioni per il Quirinale – e immagina una federazione “repubblicana” per ricompattare il fronte di centristi e conservatori con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Per far breccia nei cuori delle élites (italiane ed europee) e arrivare a Palazzo Chigi però serve qualcosa in più. Lo sa anche, che conosce i Repubblicani come le sue tasche. Presidente dell’Americans for Tax Reform (Atr), potente lobby conservatrice fondata da Reagan che fa della guerra alle tasse la sua missione, da trent’anni fa firmare a congressmen, Repubblicani e Democratici, un “giuramento” solenne: non alzeremo mai le imposte, neanche di un dollaro. Chi ...