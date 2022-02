Salto con gli sci, l’Italia si presenta a Pechino 2022 da comprimaria e con ambizioni limitate (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Salto con gli sci è una delle quattro discipline in cui l’Italia non ha mai vinto una medaglia ai Giochi olimpici. Il digiuno è destinato a proseguire anche oltre Pechino 2022, poiché nessun azzurro si presenterà in Cina con l’ambizione di salire sul podio. Anzi, per la verità il contingente del Bel Paese nel Zh?ngguó sarà ridotto ai minimi termini, in quanto verranno sfruttati solamente due dei cinque pettorali guadagnati sul campo. Alla luce del percorso di qualificazione, l’Italia avrebbe avuto diritto a iscrivere tre uomini e due donne. Cionondimeno, si è subito deciso di rinunciare a una quota in campo maschile. Dopo qualche giorno, si è optato per un ulteriore dimezzamento della spedizione. In tal senso, hanno sicuramente giocato un ruolo fondamentale dinamiche relative al Covid-19, leggasi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ilcon gli sci è una delle quattro discipline in cuinon ha mai vinto una medaglia ai Giochi olimpici. Il digiuno è destinato a proseguire anche oltre, poiché nessun azzurro si presenterà in Cina con l’ambizione di salire sul podio. Anzi, per la verità il contingente del Bel Paese nel Zh?ngguó sarà ridotto ai minimi termini, in quanto verranno sfruttati solamente due dei cinque pettorali guadagnati sul campo. Alla luce del percorso di qualificazione,avrebbe avuto diritto a iscrivere tre uomini e due donne. Cionondimeno, si è subito deciso di rinunciare a una quota in campo maschile. Dopo qualche giorno, si è optato per un ulteriore dimezzamento della spedizione. In tal senso, hanno sicuramente giocato un ruolo fondamentale dinamiche relative al Covid-19, leggasi ...

