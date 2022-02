Salta l’ospitata di Argentero a Sanremo: è morto il padre di Cristina Marino (Di giovedì 3 febbraio 2022) Stando a quanto riporta Il Messaggero sarebbe stata annullata la partecipazione di Luca Argentero al Festival di Sanremo 2022. Nelle ultime ore infatti sarebbe mancato il padre della moglie, Cristina Marino, e per questo Argentero avrebbe deciso di restarle accanto in un momento tanto delicato. Luca Argentero: lutto in famiglia Al momento tutto tace sui canali social di Cristina Marino e Luca Argentero ma stando a quanto riporta il Messaggero la partecipazione dell’attore in qualità di ospite al Festival di Sanremo sarebbe stata annullata. Il padre di sua moglie Cristina Marino sarebbe mancato nelle ultime ore e per questo Argentero – ... Leggi su cityroma (Di giovedì 3 febbraio 2022) Stando a quanto riporta Il Messaggero sarebbe stata annullata la partecipazione di Lucaal Festival di2022. Nelle ultime ore infatti sarebbe mancato ildella moglie,, e per questoavrebbe deciso di restarle accanto in un momento tanto delicato. Luca: lutto in famiglia Al momento tutto tace sui canali social die Lucama stando a quanto riporta il Messaggero la partecipazione dell’attore in qualità di ospite al Festival disarebbe stata annullata. Ildi sua mogliesarebbe mancato nelle ultime ore e per questo– ...

Advertising

infoitcultura : Salta l'ospitata di Argentero a Sanremo per un lutto in famiglia - gossipblogit : Salta l’ospitata di Argentero a Sanremo: è morto il padre di Cristina Marino - CaffeFou : Salta l'ospitata di Argentero a Sanremo per un lutto in famiglia #Sanremo2022 #Sanremo #festivaldisanremo2022… - Novella_2000 : Grave lutto per Luca Argentero: salta l'ospitata a Sanremo #sanremo2022 - infoitcultura : Lutto per Luca Argentero: salta l'ospitata a Sanremo -