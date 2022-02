Salerno, arrestato cittadino marocchino per furto in un esercizio commerciale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I polizotti della Squadra Volante della Questura di Salerno, nella mattinata appena trascorsa, hanno sventato un furto presso la sede della ditta Tuttonautica di questa piazza della Concordia. Il ladro è stato intercettato e fermato, nonostante abbia cercato in tutti i modi di sfuggire ai poliziotti. K.S., marocchino di anni 26, queste le sue generalità, ha infranto la vetrina del negozio e si è impossessato di un televisore e di tre bussole nautiche da collezione. La refurtiva, nascosta sotto una barca a ridosso dell’esercizio commerciale preso di mira, è stata rinvenuta e recuperata dai poliziotti e restituita all’esercente. Nella stessa giornata, personale della Squadra Mobile, nella stessa zona di Piazza della Concordia, ha bloccato due ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– I polizotti della Squadra Volante della Questura di, nella mattinata appena trascorsa, hanno sventato unpresso la sede della ditta Tuttonautica di questa piazza della Concordia. Il ladro è stato intercettato e fermato, nonostante abbia cercato in tutti i modi di sfuggire ai poliziotti. K.S.,di anni 26, queste le sue generalità, ha infranto la vetrina del negozio e si è impossessato di un televisore e di tre bussole nautiche da collezione. La refurtiva, nascosta sotto una barca a ridosso dell’preso di mira, è stata rinvenuta e recuperata dai poliziotti e restituita all’esercente. Nella stessa giornata, personale della Squadra Mobile, nella stessa zona di Piazza della Concordia, ha bloccato due ...

Advertising

salernotoday : Sfonda la vetrina e ruba un televisore: marocchino arrestato a Salerno - anteprima24 : ** ##Salerno, arrestato #Cittadino #Marocchino per #Furto in un esercizio commerciale ** - occhio_notizie : Aggredisce l'ex fidanzata davanti al supermercato: arrestato 51enne di Sapri - anteprima24 : ** Minore alla guida di un’auto investe anziana: arrestato ** - occhio_notizie : Durante una perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto droga e un revolver in un magazzino pertinente l’abitazione… -