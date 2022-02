“Sad Movida” è il disco di debutto di Margherita Grechi

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Sade? la mattina ancora buia con gli occhi rossi e il cuore a mille, con quella strana magia nell’aria che rende tutto possibile per qualche istante” Giovedì 27 gennaio 2022 è uscito Sad, l’EP didi: una raccolta di immagini notturne in formato mp3, sfocate in quel momento senza filtri in cui torniamo a casa dopo una serata inteca. Un mix tra sperimentazione musicale di vari generi, intimità e il modo di raccontarla. Sono canzoni figlie dell’immaginario del Club, sognanti e scure. Undedicato inevitabilmente noi che si sentivamo tristi nei locali, ma ne sentiamo terribilmente la mancanza.ci ha gentilmente concesso un’intervista. “Sad” è il ...