Russia e Cina discutono di maggiore cooperazione (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Russia e Cina discutono di una maggiore cooperazione. Il presidente russo, Vladimir Putin, si recherà a Pechino dove incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping. Durante l'incontro dovrebbero firmare più di 15 accordi. Russia e Cina discutono di una maggiore cooperazione? Il Cremlino ha riferito che Russia e Cina discuteranno di una maggiore cooperazione finanziaria

