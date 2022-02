Rugby, i convocati dell’Italia ai raggi X. La mediana fa sognare, gli oriundi faranno la differenza? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mancano poche ore ormai all’inizio del Guinness Sei Nazioni 2022 e domenica pomeriggio l’Italia di Kieran Crowley farà il suo esordio a Parigi contro la Francia. Un torneo che vede gli azzurri partire con gli sfavori dei pronostici, incapaci di trovare una vittoria dal lontano 2015. Sarà l’anno buono per tornare al successo? Difficile, ma ecco chi ci proverà. La prima linea vede come piloni Danilo Fischetti, Ion Neculai, Ivan Nemer, Tiziano Pasquali, Cherif Traorè e Giosuè Zilocchi e come tallonatori Epalahame Faiva, Gianmarco Luccesi e Giacomo Nicotera. I piloni più esperti sono Fischetti, Pasquali e Zilocchi, ma Ivan Nemer potrebbe strappare un posto da titolare, mentre a tallonatore la scelta più ovvia sarà Hame Faiva, primo oriundo su cui Crowley punta forte. In seconda linea ci sono Niccolò Cannone, Marco Fuser, Federico Ruzza e David Sisi. Reparto di qualità ed esperienza, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mancano poche ore ormai all’inizio del Guinness Sei Nazioni 2022 e domenica pomeriggio l’Italia di Kieran Crowley farà il suo esordio a Parigi contro la Francia. Un torneo che vede gli azzurri partire con gli sfavori dei pronostici, incapaci di trovare una vittoria dal lontano 2015. Sarà l’anno buono per tornare al successo? Difficile, ma ecco chi ci proverà. La prima linea vede come piloni Danilo Fischetti, Ion Neculai, Ivan Nemer, Tiziano Pasquali, Cherif Traorè e Giosuè Zilocchi e come tallonatori Epalahame Faiva, Gianmarco Luccesi e Giacomo Nicotera. I piloni più esperti sono Fischetti, Pasquali e Zilocchi, ma Ivan Nemer potrebbe strappare un posto da titolare, mentre a tallonatore la scelta più ovvia sarà Hame Faiva, primo oriundo su cui Crowley punta forte. In seconda linea ci sono Niccolò Cannone, Marco Fuser, Federico Ruzza e David Sisi. Reparto di qualità ed esperienza, ...

