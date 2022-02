Rugby: Fir, 'sosterremo economicamente riabilitazione Finco' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Il Consiglio Federale di FedeRugby, nel corso della riunione del 28 gennaio, ha stabilito che valuterà come sostenere economicamente il percorso riabilitativo di Ramiro Finco, l'atleta del Rugby Viadana 1970 che nel marzo del 2021 era stato vittima di un malore". Lo fa sapere la Fir con una nota. "Nel corso dei mesi che hanno caratterizzato la degenza e le fasi iniziali del recupero di Ramiro, la Federazione e la Presidenza si sono da subito attivate per garantire al tesserato la miglior assistenza possibile e agevolare la logistica familiare, anche grazie al coinvolgimento di professionisti e specialisti - il dottor Nino Salvia ed il Prof. Alessandro Olivi - cui va il ringraziamento della Federazione". "Il Presidente federale ha mantenuto e continuerà a mantenere un costante rapporto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Il Consiglio Federale di Fede, nel corso della riunione del 28 gennaio, ha stabilito che valuterà come sostenereil percorso riabilitativo di Ramiro, l'atleta delViadana 1970 che nel marzo del 2021 era stato vittima di un malore". Lo fa sapere la Fir con una nota. "Nel corso dei mesi che hanno caratterizzato la degenza e le fasi iniziali del recupero di Ramiro, la Federazione e la Presidenza si sono da subito attivate per garantire al tesserato la miglior assistenza possibile e agevolare la logistica familiare, anche grazie al coinvolgimento di professionisti e specialisti - il dottor Nino Salvia ed il Prof. Alessandro Olivi - cui va il ringraziamento della Federazione". "Il Presidente federale ha mantenuto e continuerà a mantenere un costante rapporto ...

