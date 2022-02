Rotterdam | il mega yacht di Jeff Bezos è troppo grande | si smonta il ponte

Advertising

leggoit : #Rotterdam, il mega #yacht di #Bezos è troppo grande: si smonta il ponte - Asgard_Hydra : Il mega yacht di Jeff Bezos non passa sotto il ponte: Rotterdam lo tira giù - - urbanbike : […] Pour info […] Il mega yacht di Jeff Bezos non passa sotto il ponte: Rotterdam lo tira giù… - togone76 : RT @HDblog: Il mega yacht di Jeff Bezos non passa sotto il ponte: Rotterdam lo tira giù - telodogratis : Il mega yacht di Jeff Bezos non passa sotto il ponte: Rotterdam lo tira giù -

Ultime Notizie dalla rete : Rotterdam mega

Blitz quotidiano

è stata dichiarata capitale marittima d'Europa. La costruzione navale e l'attività in questo settore sono quindi un pilastro importante del comune', ha aggiunto il responsabile del comune ...Jeff Bezos:smonta ponte per far passare nuovoyacht .smonterà parzialmente il suo iconico ponte Koningshaven 'De Hef' , per consentire il passaggio del nuovo yacht da diporto di Jeff Bezos . Jeff Bezos:smonta un ponte ...E' quanto sta succedendo in Olanda precisamente a Rotterdam dove verrà parzialmente smontato l'iconico ponte Koningshaven, noto ai cittadini come 'De Hef', per consentire il passaggio del nuovo yacht ...Jeff Bezos: Rotterdam smonta un ponte per far passare il nuovo yacht (una nave da tre alberi) costruito nei cantieri olandesi ...