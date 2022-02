Advertising

Pall_Gonfiato : #Ronaldo rivela: '#Romario era un figlio di p****na, si faceva pulire le scarpe e portare caffè' - infoitsport : Kulusevski rivela: «Juventus, Cristiano Ronaldo e l'Italia. Vi dico tutto» - gilnar76 : Kulusevski rivela: «#Juventus, Cristiano Ronaldo e l’Italia. Vi dico tutto» #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead… - junews24com : Kulusevski rivela: «Juventus, Cristiano Ronaldo e l'Italia. Vi dico tutto» - - surfasport : ???? RONALDO RIVELA CHI POTREBBE ESSERE IL SUO EREDE BRASILIANO ?? Durante un'intervista su #Twitch alla #BoboTv, … -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo rivela

Juventus News 24

L'attaccante serboanche di essere alla ricerca di una casa, ma non prenderà quella di Cristiano: ''Sto cercando casa, non sarà sicuramente quella di Cristiano. Devo essere umile, le ......ovviamente è presente anche Cristiano, il quale da la sua versione del racconto affermando che: 'Quando l'ho vista è stato come un click, e li mi è rimasta in testa'. Georgina poiche ...– «Mi sento molto bene, sono molto felice di essere qui, molto grato per questa opportunità che gli Spurs mi hanno dato. È un ottimo club con giocatori molto bravi, ho giocato con uno dei migliori gio ...Ha portato l'esempio di Cristiano Ronaldo, arrivato alla Juventus come giocatore che avrebbe dovuto aiutare a vincere la Champions League ed invece 'si è rivelato un investimento fallimentare ...