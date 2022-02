Roland Emmerich | I film Marvel | DC e Star Wars hanno un po' rovinato il settore dei blockbuster

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il registaha spiegato in che modo il successo dei, DC e dimodificato ildeiè tornato alla regia con Moonfall e, in una recente intervista, ha spiegato come i cinecomic e le saghe cinematografiche comeabbiano cambiato il panorama cinematografico, causando qualche problema. Ilmaker è infatti convinto che il successo di quei progetti abbia "" la situazione, rendendo complicato produrre altri progetti. In un'intervista a Den of Geek,ha dichiarato: "Il mondo dei ...

Advertising

gvllesbae : ma a noi di Roland Emmerich che dice ciò onestamente poco importa - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Moonfall, il trailer del nuovo film di Roland Emmerich - - blogsicilia : #notizie #sicilia Moonfall, il trailer del nuovo film di Roland Emmerich - - cinespression : #RolandEmmerich se la prende con Hollywood e la mancanza di idee originali - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Moonfall, il trailer del nuovo film di Roland Emmerich - -

Ultime Notizie dalla rete : Roland Emmerich

Esce il 17 marzo 2022, distribuito da 01 Distribution, il nuovo film di, Moonfall, con Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña. mgg/Mente geniale dietro a capolavori del genere come Independence Day , Godzilla (1998), The Day After Tomorrow e 2012 , si può certamente dire cheè un artista del disaster movie. In un'intervista per il canale YouTube Jake's Takes ,elenca le cose da fare e da non fare per girare sequenze di disastri, citando in ...Il regista Roland Emmerich ha spiegato in che modo il successo dei film Marvel, DC e di Star Wars hanno modificato il settore dei blockbuster. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 02/02/2022 Roland ...Esce il 17 marzo 2022, distribuito da 01 Distribution, il nuovo film di Roland Emmerich, Moonfall, con Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña.