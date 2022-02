Roberto De Felice confermato alla presidenza di Lega Italiana Vela

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)Emanuele deè stato rielettodella. L’Assemblea elettiva si è tenuta ieri presso la prestigiosa sede romana della Garofalo Health Care e in streaming. Eletto anche il Consiglio direttivo con le conferme di Alessandro Maria Rinaldi (Circolo Canottieri Aniene), Corrado Fara (Yacht Club Costa Smeralda), Francesco Verri (Club Velico Crotone) e con l’ingresso dei consiglieri Paolo Acinapura (Compagnia dellaVenezia), Diego Franchini (Società Canottieri Garda Salò) e Costanzo Villa (Yacht Club Gaeta). Eletta come Revisore dei conti Laura Caccavari., i ringraziamenti di deIl presidente de...

Advertising

GiornaleLORA : LegaVela, Roberto Emanuele de Felice confermato alla presidenza. Ecco il nuovo Consiglio direttivo - lavocedelcinema : Oggi è l'ultimo giorno per vedere al cinema il film? Sempre più bello! Abbiamo intervistato l'uomo che ha creato la… - HababaAlaa : @Roberto80987449 Grazie Roberto ?? felice giornata ?? ??????? - frdauria : Sono felice di annunciare l’uscita di questo nuovo Cd in compagnia di musicisti fantastici “ LUNATICS” - Cristin71354717 : @RobertoVallini4 Buongiorno Roberto, felice giornata! ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Felice

Corriere dello Sport

... mercoledì 2 febbraio, della soap opera spagnola ' Una vita 'e Sabina hanno finalmente ... Anche Natalia si sente in colpa e lo dice al fratello il quale la invita ad essere invece, visto ...Saviano a Sanremo 2022. Ad annunciare la presenza dello scrittore e giornalista napoletano sul palco dell'Ariston, è stato il conduttore Amadeus in conferenza stampa: 'Sonoe onorato ...Confermato il calendario regate 2022, definite le quote associative e rinnovate la partnership con LegaVela Servizi, Marevivo e con il Premio Carlo Marincovich Roberto Emanuele de Felice è stato ...Lo annuncia Amadeus in conferenza stampa, a poche ore dall'avvio del 72/o Festival di Sanremo - SANREMO, 01 FEB - "A trent'anni dalla strage di Capaci, ricorderemo questo evento giovedì con Roberto ...