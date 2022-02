Rinnovo Brozovic | il Barcellona vuole soffiare il croato al’Inter

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L’Inter non ha ancora messo nero su bianco ildie all’orizzonte si sta facendo minaccioso ilL’Inter:non ha ancora firmato ildi contratto e, nelle ultime ore, si sarebbe fatto avanti iloffrendo uno stipendio da circa 8 milioni all’anno. A riportarlo è calciomercato.com, che spiega come il club catalano stia provando in tutti i modi a convincere il. La dirigenza nerazzurra ha fatto la sua offerta 10 giorni fa e si aspettava una risposta. Tutto è nelle mani di, che deve scegliere il suo futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FBiasin : #Inter (ultima) - in arrivo entro breve (giorni) la risposta dell’entourage di #Brozovic alla proposta di rinnovo.… - caleee12 : RT @_enz29: @cesololinter_19 Cosa c’entra il derby con il rinnovo di Brozovic? Ma ci sei o ci fai anche te? - Lodamarco1 : RT @GuarroPas: L’Inter rimane ottimista sul rinnovo di #Brozovic ma chiede al calciatore una risposta in tempi brevi, perché ha ormai il co… - jrbasket2015 : #Inter #Barcellona #Tottenham #Brozovic rinnovo… - NicholasSborgia : @FabrizioRomano perché tarda ad arrivare l’annuncio del rinnovo di brozovic se è tutto fatto da mesi? -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Brozovic

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'Inter non ha ancora messo nero su bianco ildie all'orizzonte si sta facendo minaccioso il Barcellona L'Inter:non ha ancora firmato ildi contratto e, nelle ultime ore, si sarebbe fatto avanti il Barcellona. ...Xavi vuolenel suo centrocampo e il Barcellona spera di poterlo accontentare.ci pensa, l'Inter, in cuor suo, spera e crede che alla fine il nerazzurro sia la sua scelta finale.L’Inter è in attesa di Marcelo Brozovic e lo è ormai da qualche giorno, dopo avergli messo nelle mani un contratto rivisto più e più volte, che ha condotto all’ultima proposta da oltre 6 milioni di eu ...Brozovic è a rischio svincolo a parametro zero, perché può firmare con qualsiasi squadra per la prossima stagione. A suo avviso c’è un accordo di base fra le parti per la firma di Brozovic, con molto ...