REPORTAGE ESCLUSIVO da Kabul | Afghanistan

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Seib Adbsulshuruk siede dietro una grande scrivania. La sua corporatura è robusta, la sua barba scura è lunga ma ben curata. Sulla testa ha un turbante, mentre il corpo è avvolto in un lungo mantello che lascia intravedere solo i piedi nudi. Dietro di lui è appesa un’enorme bandiera bianca con scritte nere che recitano la shahada, il giuramento di fedeltà alla religione islamica. Tale bandiera è anche quella dell’Emirato Islamico dell’, il governo che i talebani hanno istituito ada quando le truppe della NATO hanno lasciato il Paese. Intorno a lui una decina di mujahiddeen sono disposti in semicerchio. Anche loro hanno le barbe lunghe, vesti larghi e i piedi nudi. Tra le mani impugnano dei kalashnikov, gli indici sono appoggiati sul grilletto, pronti a intervenire in ogni momento. Nervosamente scrutano la nostra telecamera con cui ...