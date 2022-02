Red Canzian | quel racconto straziante che gela il cuore | “La paura di morire…”

Advertising

Corriere : Red Canzian e la malattia: «Non riuscivo ad alzarmi e sono caduto: ho avuto paura di morire» - ParliamoDiNews : l’anno orribile dei pooh - paura per red canzian ricoverato in ospedale a treviso - Media e Tv #lanno #orribile… - ProseccoDOC : #ProseccoDOC è Partner e Official Sparkling Wine di #CasanovaOperaPop, l'opera teatrale di Red Canzian che farà il… - gapetv : RT @rockolpoprock: Dall'ospedale, Red Canzian parla del suo stato di salute dopo l'operazione - rockolpoprock : Dall'ospedale, Red Canzian parla del suo stato di salute dopo l'operazione -

Ultime Notizie dalla rete : Red Canzian

Teatro Casanova Opera Pop: il nuovo spettacolo in scena al Teatro degli Arcimboldi a Milano Di Martina Zorzin - 2 Febbraio 2022 5 Casanova Opera Pop , il nuovo spettacolo teatrale di, approderà al TAM di Milano . Un cast e una grande rappresentazione storica, artistica e musicale per celebrare Venezia e uno dei suoi più famosi personaggi, Giacomo Casanova . Musica e ...L'ex componente dei Pooh, ricoverato in ospedale un paio di settimane fa , dopo essere stato operato d'urgenza per una per una infezione cardiaca è ancora degente all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il 70enne ...Casanova Opera Pop, il nuovo spettacolo teatrale di Red Canzian, approderà al TAM di Milano. Un cast e una grande rappresentazione storica, artistica e musicale per celebrare Venezia e uno dei suoi ...Anche se ora è ancora all'ospedale Cà Foncello di Treviso, Red Canzian rassicura tutti: "Mi dicono che dovrò stare qui almeno quattro settimane per una cura antibiotica e fisioterapia. Il chirurgo ha ...