Recovery, in cdm la verifica sui 45 obiettivi da centrare entro luglio: dalle gare per la banda ultralarga alla sanità territoriale. Per Cingolani il maggior numero di scadenze (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Che il 2022 sia l'anno più impegnativo nell'intero arco di attuazione del Recovery plan, con ben 100 traguardi e obiettivi da raggiungere per non perdere due rate da 40 miliardi complessivi, è ben noto al governo fin dall'aprile dell'anno scorso quando il documento è stato inviato a Bruxelles. Il premier Mario Draghi ha però rinviato a dopo la partita del Colle la verifica sui progressi dei singoli ministeri in vista del rispetto delle condizioni di loro competenza. Così solo il 2 febbraio lo stato di avanzamento dei lavori sarà all'esame del consiglio dei ministri, con un focus sugli adempimenti intermedi per centrare i 45 risultati (30 investimenti e 15 riforme) in agenda entro il 30 giugno per ottenere la seconda rata da 24 miliardi.

