Real Sociedad vs Real Betis: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La ricerca della Real Sociedad per la seconda Copa del Rey in tre stagioni continua con la visita del Real Betis alla Reale Arena per il quarto di finale di giovedì 3 febbraio. Gli uomini di Imanol Alguacil sono entrati nella pausa invernale dopo un pareggio senza reti con il Getafe nella Liga, mentre gli ospiti hanno vinto 4-1 contro l’Espanyol. Il calcio di inizio di Real Sociedad vs Real Betis è previsto alle 20 Anteprima della partita Real Sociedad vs Real Betis: a che punto sono le due squadre? Real ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La ricerca dellaper la seconda Copa del Rey in tre stagioni continua con la visita delallae Arena per il quarto di finale di giovedì 3 febbraio. Gli uomini di Imanol Alguacil sono entrati nella pausa invernale dopo un pareggio senza reti con il Getafe nella Liga, mentre gli ospiti hanno vinto 4-1 contro l’Espanyol. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?...

Advertising

periodicodaily : Real Sociedad vs Real Betis: pronostico e possibili formazioni #CopaDelRey #3febbraio - ContropiedeA : Adnan Januzaj ha giocato contro il Napoli in occasione della partita di Europa League Napoli – Real Sociedad che fi… - serieAnews_com : ????#Napoli, il prossimo colpo di mercato potrebbe arrivare dal #Belgio: è l'ex #United #Januzaj - Mingaball : RT @infobetting: Real Sociedad-Real Betis (Copa del Rey, giovedì H 20.00): formazioni, quote, - by_the_pool : RT @infobetting: Real Sociedad-Real Betis (Copa del Rey, giovedì H 20.00): formazioni, quote, -