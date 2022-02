Quota 102, Opzione donna docenti e ATA, domande disponibili su Istanze online fino al 28 febbraio. GUIDE Ministero (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Come comunicato dal Ministero dell'Istruzione con nota numero 3430 del 31 gennaio sono disponibili da oggi e fino al 28 febbraio le Istanze per Quota 102 e Opzione donna per il personale scolastico. Su Istanze online sono disponibili le finestre per presentare domanda e le GUIDE. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Come comunicato daldell'Istruzione con nota numero 3430 del 31 gennaio sonoda oggi eal 28leper102 eper il personale scolastico. Susonole finestre per presentare domanda e le. L'articolo .

