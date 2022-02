Quirinale, Se Tv Talk indaga le (fiacche) maratone tv (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dice il Gene Gnocchi, con aria meno surreale del solito: “Meno male che le votazioni per la Presidenza della Repubblica sono finite in tempo. Correvamo il rischio di accavallarsi a Sanremo e di avere Amadeus e al Quirinale e Draghi all'Ariston, vestito da Achille Lauro”. Gene lo afferma perentorio, con quella sua aria smagata da Felice Andreasi negli anni 70 (e io sono abbastanza d'accordo) dalla poltrona del Tv Talk di Massimo Bernardini; e lo afferma mentre rivela innate doti di comedian-commentatore politico dal suo speaker's corner di Quarta Repubblica su Rete4. Gnocchi presenta a Tv Talk il suo spettacolo teatrale Se non ci pensa dio ci penso io (con domande ontologiche, fondamentali nella vita di un uomo, tipo “perché Dio ha tollerato un gioco come il curling?”), la solita goduria nonsense in stile Fratelli Marx. Ed è proprio il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dice il Gene Gnocchi, con aria meno surreale del solito: “Meno male che le votazioni per la Presidenza della Repubblica sono finite in tempo. Correvamo il rischio di accavallarsi a Sanremo e di avere Amadeus e ale Draghi all'Ariston, vestito da Achille Lauro”. Gene lo afferma perentorio, con quella sua aria smagata da Felice Andreasi negli anni 70 (e io sono abbastanza d'accordo) dalla poltrona del Tvdi Massimo Bernardini; e lo afferma mentre rivela innate doti di comedian-commentatore politico dal suo speaker's corner di Quarta Repubblica su Rete4. Gnocchi presenta a Tvil suo spettacolo teatrale Se non ci pensa dio ci penso io (con domande ontologiche, fondamentali nella vita di un uomo, tipo “perché Dio ha tollerato un gioco come il curling?”), la solita goduria nonsense in stile Fratelli Marx. Ed è proprio il ...

