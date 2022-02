Quirinale | la Lega attacca Toti e “si accorge” delle sue assenze in Liguria Le opposizioni | “Lo diciamo da anni | meglio tardi che mai”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Oggi, presidente oltre che assessore alla Sanità e al Bilancio, si è finalmente palesato in aula. Speravamo ci restasse fino alla fine, per rispetto dei liguri che lo hanno eletto. Invece, nonostante vi fossero molte interrogazioni sulla sanità alle quali doveva rispondere direttamente, non è rientrato per intervenire in una nota trasmissione televisiva su argomenti di politica nazionale. Una grave mancanza di rispetto“. Parole che sembrano arrivare – come tante altre volte – da un esponente dell’opposizione in Consiglio regionale ligure. E invece martedì a pronunciarle è stato Stefano Mai, il capogruppo leghista, annunciando che gli eletti del Carroccio avrebbero abbandonato l’aula in polemica con l’assenza di. Che però non è affatto una novità: come ledenunciano dall’inizio della legislatura, il presidente si ...