Questa foto non c’entra con le proteste contro l’obbligo vaccinale in Canada

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il 2 febbraio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di unache mostra una grande folla riunita in piazza. Secondo l’autore della segnalazione, l’immagine sarebbe circolata online insieme a una didascalia che la descrive come un momento del Freedom convoy, una protesta dei camionisti andata in scena intra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2022la vaccinazione obbligatoria che a partire dal 15 gennaio 2022 è richiesta alla categoria. In particolare, lo scatto immortalerebbe la protesta dei camionisti di Ottawa, la capitale del. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto della nostra verifica risale in realtà al 10 marzo 1991 e mostra un momento della ...