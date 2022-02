Quelle start-up che innovano la filiera del tabacco

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Al via la call for innovation per individuare tre-up capaci di sviluppare tecnologie e soluzioni innovative per la coltivazione del. L'iniziativa di Philip Morris punta a digitalizzare e rendere sostenibile laitaliana

Advertising

cutieishikawa : RT @PowervolleyMI: Sotto quelle mascherine, scorgiamo un sorriso a 32 denti!! Great start guys ?? #Tokyo2020 #Allianz #PowervolleyMilano… - FedTurris2 : @MattiaTiezzi @coke87_ @Jimcc95 La PR dei Jazz é la cosa che più mi manca, a saperlo non l'avrei bidonata tutte que… - hvrutoluviest : RT @PowervolleyMI: Sotto quelle mascherine, scorgiamo un sorriso a 32 denti!! Great start guys ?? #Tokyo2020 #Allianz #PowervolleyMilano… - CHANABANK13 : RT @PowervolleyMI: Sotto quelle mascherine, scorgiamo un sorriso a 32 denti!! Great start guys ?? #Tokyo2020 #Allianz #PowervolleyMilano… -

Ultime Notizie dalla rete : Quelle start

il Fatto Nisseno

... affrontando in casa l'Arredopark Caselle (alle ore 20.30), pochi giorni prima di affrontare ... ma nondelle altre sfide, su tutte il derby di Volano fra Rothoblaas e Argentario, e dato ...A produrla è unaup di Lione, in Francia. Il prodotto non è ancora sul mercato, anche se ... ancheprodotte dall'inquinamento. Un procedimento basato sui raggi Uva, si spiega sul sito dell'...Sarà disponibile in 6 versioni per le motorizzazioni termine, a partire da 28.700€ e in 5 per quelle Hybrid Plug-In a partire da ... fari fendinebbia con funzione Cornering Light, Keyless Entry & ...MaiaSpace è la nuova realtà nata da ArianeGroup che punta alla realizzazione di un razzo riutilizzabile sfruttando le conoscenze acquisite con il programma Themis dell'ESA. Il primo lancio dovrebbe es ...