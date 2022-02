Quando arriverà il vaccino anti-Covid per i bambini sotto i 5 anni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nuovo passo nella lotta contro la pandemia. Oggi Pfizer e BioNtech presenteranno formalmente la richiesta di approvazione del vaccino anti-Covid 19 per i minori di 5 anni alla Food and Drug Administration (Fda), ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei farmaceutici. L’autorizzazione potrebbe arrivare molto prima del previsto, giacché le autorità degli Stati Uniti hanno allertato dell’aumento di contagi nei minori (2 milioni di casi nelle ultime due settimane). All’inizio della pandemia, i bambini rappresentavano il 18,6% dei casi. Oggi invece sono aumentati al 23%. L’indice di mortalità è rimasto basso: lo 0,25%. L’Associazione Pediatrica degli Stati Uniti ha confermato che l’aumento dei casi Covid tra i bambini non è da ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nuovo passo nella lotta contro la pandemia. Oggi Pfizer e BioNtech presenteranno formalmente la richiesta di approvazione del19 per i minori di 5alla Food and Drug Administration (Fda), ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei farmaceutici. L’autorizzazione potrebbe arrivare molto prima del previsto, giacché le autorità degli Stati Uniti hanno allertato dell’aumento di contagi nei minori (2 milioni di casi nelle ultime due settimane). All’inizio della pandemia, irappresentavano il 18,6% dei casi. Oggi invece sono aumentati al 23%. L’indice di mortalità è rimasto basso: lo 0,25%. L’Associazione Pediatrica degli Stati Uniti ha confermato che l’aumento dei casitra inon è da ...

