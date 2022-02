Qualificazioni Qatar 2022 | Lautaro stende la Colombia Poker Brasile e Uruguay

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) A due giornate dalla fine, la classifica diConmebol per il Mondiale diinizia a delinarsi in modo chiaro. Vincono Argentina e– già qualificate -, vince ancora l’che si porta a +3 dal Cile, reduce dal successo a fatica sulla Bolivia. Frena il Perù che pareggia contro l’Ecuador e resta sospeso nel quinto posto valido per il playoff. Seconda sconfitta consecutiva per lache cade anche a Cordoba contro l’Albiceleste. Il primo brivido è di Di Maria che lascia partire un mancino a giro che termina a lato di poco. Alla mezz’ora c’è il vantaggio argentino: Acuna crossa dalla sinistra, la difesana va a vuoto ma nonMartinez che aggancia in area e col mancino batte Vargas. E’ l’unica rete ...

Advertising

GoalItalia : Cile-Argentina, qualificazioni del Sudamerica verso Qatar 2022: la bandierina del guardalinee è... un giubbotto cat… - ticino_notizie : RT @sportface2016: #Qatar2022, qualificazioni: #Lautaro stende la #Colombia. Poker #Brasile e #Uruguay - sportface2016 : #Qatar2022, qualificazioni: #Lautaro stende la #Colombia. Poker #Brasile e #Uruguay - emmeesse28 : RT @linea_inter: ?? #Sanchez e #Lautaro ancora protagonisti assoluti nelle rispettive partite contro Bolivia e Colombia: doppietta meravigli… - linea_inter : ?? #Sanchez e #Lautaro ancora protagonisti assoluti nelle rispettive partite contro Bolivia e Colombia: doppietta me… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Qatar

Commenta per primo Nella notte italiana si sono giocate le gare valevoli per la 16esima e terzultima giornata nel girone sudamericano di qualificazione al Mondiale di2022. Gli attaccanti dell'Inter, Alexis Sanchez e Lautaro Martinez lanciano Cile e Argentina rispettivamente contro Bolivia e Colombia. L'ex juventino Bentancur apre il poker dell'Uruguay sul ...L'Argentina, già certa del pass per2022, non fa regali alla Colombia e si impone, anche senza il suo leader Messi, per 1 - 0. Decide una rete di Lautaro Martinez al 29 della prima frazione. Una sconfitta pesantissima per la ...A due giornate dalla fine, la classifica di qualificazioni Conmebol per il Mondiale di Qatar 2022 inizia a delinarsi in modo chiaro. Vincono Argentina e Brasile – già qualificate -, vince ancora ...Nella terzultima giornata di qualificazioni a Qatar 2022 in Sud America, si scatenano Brasile e Uruguay: i verdeoro, già sicuri del posto al Mondiale, travolgono 4-0 il Paraguay con Raphinha, Coutinho ...