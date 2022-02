Produzione, traffico e detenzione di chili di cocaina: 9 arresti della Guardia di finanza (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ha riguardato anche la nostra provincia l’operazione dei militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Firenze e del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) delle Fiamme Gialle, che stanno dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze, richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze che ha coordinato le indagini, con cui sono stati disposti 9 provvedimenti di custodia cautelare, di cui 7 in carcere e 2 ai domiciliari nonché il sequestro preventivo di 2 aziende e di oltre 130.000 euro. Nell’ambito della medesima operazione, un ulteriore soggetto era già stato tratto in arresto da personale della Guardia di finanza in flagranza di reato per aver trasportato ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ha riguardato anche la nostra provincia l’operazione dei militari del Comando Provincialedidi Firenze e del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) delle Fiamme Gialle, che stanno dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze, richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze che ha coordinato le indagini, con cui sono stati disposti 9 provvedimenti di custodia cautelare, di cui 7 in carcere e 2 ai domiciliari nonché il sequestro preventivo di 2 aziende e di oltre 130.000 euro. Nell’ambitomedesima operazione, un ulteriore soggetto era già stato tratto in arresto da personalediin flagranza di reato per aver trasportato ...

