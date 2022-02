Produzione o innovazione? L’Ue alla prova della legge sui chip

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’Unione europea vuole diventare leader nelladelle prossime generazioni di semiconduttori. L’ha ribadito Thierry Breton, commissario europeo al Mercato interno, in una recente intervista rilasciata al quotidiano francese Les Echos. “È cruciale vincere la battaglia dell’” e diventare “imprescindibili”, ha spiegato. Ecco perché, al di làricerca, “investiremo in piattaforme di concezione e di linee di produzioni pilota”: “tutte le generazioni dei prodotti del domani dipenderanno da questa tecnologia”, ha aggiunto. Sul piatto la Commissione europea metterà investimenti pari a 30 miliardi di euro. Al centrodiscussione tra gli Stati membri ci sono i sussidi, ritenuti da molti fondamentali per rilanciare il settore. L’Unione europea, che è passata dal 25% all’8% di quota del mercato ...