Primo scoglio per Draghi, la Lega non vota il nuovo decreto Covid-19 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La tensione dopo le elezioni del presidente della Repubblica era nell'aria, ma per il presidente del Consiglio Mario Draghi è scoppiata oggi la prima grana. Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sulla pandemia da Covid-19, che allenta alcune misure in particolare per i vaccinati, ma i ministri della Lega non hanno partecipato al voto, esprimendo la propria contrarietà per quella che ritengono una "discriminazione" tra bambini vaccinati e non. Per Draghi i provvedimenti approvati "vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese" e saranno seguiti da ulteriori misure "di superamento delle restrizioni vigenti". Per quanto riguarda la scuola, il presidente del Consiglio ha ribadito che le lezioni in presenza sono "la priorità" dell'esecutivo, che con le ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La tensione dopo le elezioni del presidente della Repubblica era nell'aria, ma per il presidente del Consiglio Marioè scoppiata oggi la prima grana. Il Consiglio dei ministri ha approvato ilsulla pandemia da-19, che allenta alcune misure in particolare per i vaccinati, ma i ministri dellanon hanno partecipato al voto, esprimendo la propria contrarietà per quella che ritengono una "discriminazione" tra bambini vaccinati e non. Peri provvedimenti approvati "vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese" e saranno seguiti da ulteriori misure "di superamento delle restrizioni vigenti". Per quanto riguarda la scuola, il presidente del Consiglio ha ribadito che le lezioni in presenza sono "la priorità" dell'esecutivo, che con le ...

