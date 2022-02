“Primo posto”. Sanremo, il boato all’Ariston dopo l’annuncio: la classifica della prima serata (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sanremo 2022, al via la 72esima edizione del Festival della canzone italiana. Fiorello e i Maneskin accendono il teatro Ariston nella prima serata. Lo showman irrompe sul palco con la gag su tamponi e vaccini: “Mi stai rovinando la vita”, dice Fiorello rivolgendosi ad Amadeus. “3 giorni, mi hanno tamponato 8-9 volte tutti i giorni. Avrei dovuto essere a casa col plaid a guardarti. Qui c’è da fare un tampone in continuazione, infilano e ravanano”. “Mi hanno tirato giù una parte della materia cerebrale… La prima volta sono venuto per amicizia. La seconda volta sono venuto per confermare l’amicizia, questa volta vengo per rompere l’amicizia. La prossima volta ci dobbiamo vedere al funerale: chi se ne va prima, va a trovare l’altro. Se Nostro Signore fa l’appello, tu ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)2022, al via la 72esima edizione del Festivalcanzone italiana. Fiorello e i Maneskin accendono il teatro Ariston nella. Lo showman irrompe sul palco con la gag su tamponi e vaccini: “Mi stai rovinando la vita”, dice Fiorello rivolgendosi ad Amadeus. “3 giorni, mi hanno tamponato 8-9 volte tutti i giorni. Avrei dovuto essere a casa col plaid a guardarti. Qui c’è da fare un tampone in continuazione, infilano e ravanano”. “Mi hanno tirato giù una partemateria cerebrale… Lavolta sono venuto per amicizia. La seconda volta sono venuto per confermare l’amicizia, questa volta vengo per rompere l’amicizia. La prossima volta ci dobbiamo vedere al funerale: chi se ne va, va a trovare l’altro. Se Nostro Signore fa l’appello, tu ...

