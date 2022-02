Primo Piatto dei Campi, contest promosso da 50 Top Italy. Tema: la pasta al pomodoro del futuro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono aperte le iscrizioni per partecipare all’atteso contest “Primo Piatto Dei Campi” edizione 2022, rivolto ai giovani talenti under 35. Il Tema di quest’anno del progetto ideato da 50 Top Italy, in collaborazione con Pastificio dei Campi, è La pasta e pomodoro del futuro. Sarà possibile inviare la propria candidatura entro il 21/02/2022. “L’iniziativa mira a promuovere la cultura tutta italiana della pasta – si legge nel comunicato diffuso dagli organizzatori – e a valorizzare i talenti creativi, contribuendo a diffondere il messaggio che dietro alla cucina d’autore ci sono lunghi percorsi formativi, esperienze sul campo, acquisizione di tecniche, studio e ricerca”. “Riteniamo infatti che la ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono aperte le iscrizioni per partecipare all’attesoDei” edizione 2022, rivolto ai giovani talenti under 35. Ildi quest’anno del progetto ideato da 50 Top, in collaborazione con Pastificio dei, è Ladel. Sarà possibile inviare la propria candidatura entro il 21/02/2022. “L’iniziativa mira a promuovere la cultura tutta italiana della– si legge nel comunicato diffuso dagli organizzatori – e a valorizzare i talenti creativi, contribuendo a diffondere il messaggio che dietro alla cucina d’autore ci sono lunghi percorsi formativi, esperienze sul campo, acquisizione di tecniche, studio e ricerca”. “Riteniamo infatti che la ...

